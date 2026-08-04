Saudi Aramco отрицает влияние июльских атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на свои операции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco во вторник заявили, что удары по нефтяным предприятиям в июле не оказали эффекта на ее коммерческую деятельность, сообщает Bloomberg.

"Некоторые предприятия подверглись нападению, но это не оказало значимого воздействия на текущие операции или финансовое положение ", - приводит агентство слова исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера.

Bloomberg напоминает, что этот первый раз, когда Saudi Aramco признала факт нападений; при этом ранее сообщалось о спутниковых снимках возгорания минимум на одном нефтяном резервуаре компании.

Нассер признал, что некоторое нарушение в оперативной деятельности имело место, но компания не лишилась возможности добывать 12 млн баррелей нефти в день. Он добавил, что Saudi Aramco изучает способы нарастить экспортные возможности, в том числе за увеличения пропускной способности нефтепровода "Восток-Запад".

Агентство отмечает, что после перекрытия Ормузского пролива королевству для экспорта нефти приходится полагаться на порт Янбу-эль-Бакр, расположенный на побережье Красного моря.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде в отношении саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.