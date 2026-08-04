АЕБ надеется на рост авторынка РФ во II полугодии, отмечая падение темпа продаж в июле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) надеется на сохранение тенденции к росту российского авторынка и положительную динамику продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) во втором полугодии при благоприятной макроэкономике, хотя темпы роста рынка в июле упали из-за эффекта высокой базы.

Соответствующие комментарии ассоциация дала в своем традиционном автомобильном пресс-релизе. По оценке АЕБ на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС), в июле в РФ было продано 124,4 тыс. легковых автомобилей и LCV, что на 0,3% превысило результат июля прошлого года. За семь месяцев продажи составили 725,3 тыс. шт. (+8%).

Схожие данные, сформированные на основе той же исходной статистики, накануне публиковал Минпромторг РФ. По подсчетам министерства, продажи легковых машин и LCV в РФ в июле составили 129,4 тыс. шт. (+0,2% г/г), за семь месяцев - 780 тыс. шт. (+10,8%).

Июльский рост российского авторынка в годовом выражении был связан с динамикой ключевого по объему легкового сегмента. Рост продаж новых легковых автомобилей год к году фиксируется в РФ уже полгода подряд, его средний темп составил 17,3%. Вместе с тем в июле рост составил лишь 1,2% против 29,3% в июне. Фактором падения стал, в частности, эффект высокой прошлогодней базы. Так в первой половине 2025 г., когда авторынок был сильно затоварен китайскими автомобилями, ключевая ставка оставалась высокой, а утильсбор перед этим был в очередной раз планово проиндексирован, в РФ ежемесячно продавалось в среднем менее 90 тыс. легковых автомобилей. Однако с июля 2025 г. продажи преодолели отметку в 120 тыс. единиц, а среднемесячный объем легкового рынка во второй половине прошлого года, исходя из данных Минпромторга, составлял уже более 130 тыс. шт.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в пресс-релизе ассоциации также констатирует, что в июле авторынок с одной стороны показал самый высокий в этом году месячный результат, но с другой - растерял темпы роста из-за эффекта высокой базы.

"Положительная динамика сохранилась, несмотря на осторожные прогнозы и ситуацию на топливном рынке. Десятое по счету снижение ключевой ставки - позитивный сигнал, который постепенно улучшает настроения покупателей, несмотря на отложенный характер его влияния. Надеемся на сохранение текущей тенденции роста рынка. Значительное влияние на это окажут дальнейшая стабилизация ключевой ставки, устойчивый валютный курс, меры государственной поддержки, доступность программ стимулирования спроса и общая предсказуемость условий ведения бизнеса. При благоприятном сочетании этих факторов можно ожидать рост рынка во втором полугодии", - цитирует Калицева пресс-служба АЕБ.