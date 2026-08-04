Caterpillar отчиталась о рекордной квартальной выручке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 года в 1,6 раза, выручку - на 24%, причем квартальная выручка впервые в истории компании превысила отметку в $20 млрд.

В апреле-июне чистая прибыль Caterpillar составила $3,59 млрд против $2,18 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $7,77 с $4,62.

Прибыль без учета разовых факторов составила $8,17 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $6,22 на акцию.

Квартальная выручка Caterpillar увеличилась до $20,54 млрд с $16,57 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $19,34 млрд.

Выручка Caterpillar в сегменте строительной техники в минувшем квартале поднялась на 35% (до $8,35 млрд), в сфере оборудования для добывающих отраслей - на 20% (до $4,65 млрд), в сегменте энергетического и транспортного оборудования - на 17% (до $8,24 млрд).

Во втором квартале компания вернула акционерам $2,2 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

С начала 2026 года капитализация Caterpillar выросла на 45%.