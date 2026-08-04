Brent торгуется у $83,7 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем во вторник.

К 14:36 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,07%), до $83,71 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,59%), до $79,87 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 7%, WTI - на 5,1%, причем Brent обновила минимум с 13 июля после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану и желании добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросили сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, "будет заключено в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна не ведет переговоров с США.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне $80-90 за баррель, пока не случится существенной эскалации конфликта или пока не поступит подтверждение подписания ядерной сделки между США и Ираном.

Эксперты банка отмечают, что дефицит на рынке топлива сохраняется. По их оценкам, мировые запасы нефти в последние две недели сокращались в среднем на 6,3 млн баррелей в сутки на фоне снижения поставок из Персидского залива и Красного моря, а также из России, в сочетании с увеличением импорта в страны Азии.

Экспорт из стран Персидского залива упал до примерно 36% от довоенного уровня, подсчитали в Goldman. В начале июля он составлял почти 80% от объемов, поставлявшихся в феврале.