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Цена нефти Brent опустилась до $83,75 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть немного замедлили снижение вечером в понедельник, однако остаются в глубоком минусе на признаках деэскалации ближневосточного конфликта.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:19 по московскому времени падают на $4,18 (4,75%), до $83,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $5,2 (6,14%), до $79,47 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Между тем интенсивность движения танкеров как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилась в последние дни, по данным отслеживания судов. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о трех атаках на танкеры в районе Ормузского пролива с субботы.

"С учетом продолжающегося сокращения уровня мировых запасов, мы ожидаем роста цен на нефть в августе - конечно, если только нефтяные потоки на Ближнем Востоке не восстановятся существенно и на постоянной основе. Также мы внимательно следим за признаками ослабления спроса, - отметил аналитик PVM Тамаш Варга. - При этом в текущих условиях повышенной волатильности вероятность серьезно ошибиться с прогнозом относительно высока".

В минувшее воскресенье семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки. Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов добычи, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с.

Brent WTI
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