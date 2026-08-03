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Нефтяной рынок остается в глубоком минусе, Brent торгуется у $83,5 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок в понедельник держится в глубоком минусе благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 по московскому времени составляет $83,47 за баррель, что на $4,46 (5,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $5,08 (6%), до $79,59 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Позднее он заявил журналистам, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Согласно данным отслеживания судов, интенсивность движения танкеров как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилась в последние дни. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о трех атаках на танкеры в районе Ормузского пролива с субботы.

"Снижение цен показывает облегчение, которое испытывает рынок в связи с тем, что дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Itochu Research Institute Такахиро Асаока. - Однако устойчивого снижения цен будет трудно добиться, пока не появится соглашение, позволяющее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе".

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
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