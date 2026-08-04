Калужский "Кристалл" в I полугодии увеличил выручку на 13,4%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выручка Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (производственная структура ПАО "АГ Кристалл", ПАО "АГК") в первом полугодии выросла на 13,4%, до 1 млрд 886,6 млн рублей с 1 млрд 663,2 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Чистая прибыль снизилась до 29,6 млн рублей с 57,8 млн рублей годом ранее.

"Сокращение прибыли обусловлено негативным эффектом роста себестоимости - примерно на 20% в первом квартале 2026 года за счет увеличения стоимости спирта и логистики, - говорится в сообщении. - Кроме того, торговые сети не согласовали увеличение розничных цен в первом квартале, что также негативно сказалось на рентабельности бизнеса в первом полугодии".

Вместе с тем последующие индексации позволят компенсировать этот эффект по итогам года благодаря росту рентабельности продаж на 3,8-4%, отмечает компания.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай. Его выручка в 2025 году выросла на 20,2%, до 4,78 млрд рублей с 3,97 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль - на 32%, до 1,57 млрд рублей с 1,19 млрд рублей, чистая прибыль - на 1,7%, до 67 млн рублей с 65,9 млн рублей соответственно.

Продажи продукции в 2025 году снизились на 2,2%, до 2 млн 251 тыс. декалитров (дал). При этом продажи ликеро-водочных изделий увеличились почти в 1,6 раза, до 941 тыс. дал. "Кристалл" в последнее время диверсифицирует производство, ориентируясь больше на выпуск высокомаржинальных ликеро-водочных изделий. Доля ликеро-водочных изделий в общем объеме производства в 2025 году превысила 38% против немногим более 24% годом ранее, водки - снизилась до 61,5% с 75,5%.

Бенефициаром компании является председатель совета директоров ПАО Павел Победкин.