Калужский ЛВЗ "Кристалл" ввел линию по производству текилы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл", ПАО "АГК") запустил линию по производству текилы, сообщило Агентство регионального развития Калужской области.



"На площадке ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" состоялся торжественный запуск новой линии розлива продукции на основе мексиканского сырья", - говорится в сообщении.



Объемы инвестиций и производства не раскрываются.



"КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл", входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ, продукция поставляется в 61 регион России, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.



В 2025 году завод отгрузил продукцию более чем на 4,7 млрд рублей.