Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips, негативными факторами выступают дешевеющая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $78,5 за баррель) и геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2266,33 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Русала" (-1,4%), "НЛМК" (-1,2%), "Роснефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), но подросли акции "Норникеля" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 81,1291 руб. (+1,06 рубля).

Также подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-2,6% во главе с Nasdaq, причем обновили свои максимумы Dow Jones (+1,7%) и S&P 500 (+1,8%). Поддержку рынку оказали надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке, а также сильные корпоративные отчеты. Трейдеры с энтузиазмом восприняли заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Статданные, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в июне на 5,6% относительно предыдущего месяца, до $73,3 млрд с $77,6 млрд в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд, по данным Trading Economics. Объем экспорта из США в июне снизился до минимума за четыре месяца, импорт сократился впервые с января, сообщило министерство торговли страны.

В Азии утром в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, австралийский ASX - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 4,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжили снижение на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в среду составила $78,32 за баррель (-1,3% и -5,3% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $74,56 за баррель (-1,6% и -5,7% накануне).