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Brent подешевела до $79,01 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в среду на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах между США и Ираном.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени торгуются по $79,01 за баррель, что на $0,35 (0,44%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на $4,41 (5,3%), до $79,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,49 (0,65%), до $75,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $4,57 (5,7%), до $75,77 за баррель.

Накануне оба сорта нефти опустились до минимумов за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Госсекретарь США Марк Рубио позднее заявил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет, однако выразил надежду, что компромисс будет достигнут в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп обсудил усилия по деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Эмир подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами конфликта и призвал соблюдать меморандум о взаимопонимании, который США и Иран заключили в июне.

"Наценка с учетом непосредственного геополитического риска исчезла, но общая ситуация с предложением вызывает беспокойство, - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova. - Если дипломатические усилия не увенчаются успехом и поставки пострадают, наблюдаемое падение котировок окажется непродолжительным".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в среду в 17:30 по московскому времени.

Brent WTI
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