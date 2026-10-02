Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам II квартала 2026 года составила 73,1% против 72,8% во II квартале 2025 года, сообщил в пятницу Росстат в докладе об использовании ВВП во II квартале 2026 года.

При этом доля расходов домохозяйств выросла до 53,1% с 52,3%, а доля расходов госуправления наоборот снизилась до 19,5% с 20,0%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась неизменной - 0,5% против также 0,5% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления снизилась во II квартале 2026 года до 23,3% с 25,2% во II квартале 2025 года, при этом доля валового накопления основного капитала сократилась до 20,5% с 21,2%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 2,8% с 4,0%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) выросла до 3,6% во II квартале 2026 года с 2,0% в II квартале 2025 года.

Росстат подтвердил рост ВВП РФ во II квартале 2026 года на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале. В целом за I полугодие 2026 года ВВП РФ увеличился на 0,6% по сравнению с I полугодием 2025 года.

Как сообщалось, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.