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Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - У туроператоров начались активные продажи новогодних туров по России, в лидерах - курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область, регионы, где можно гарантированно увидеть русскую зиму, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Мы - северная страна, поэтому основными центрами притяжения остаются все те же приморские южные регионы - в первую очередь, Краснодарский край и Крым, а также Ростовская область, Адыгея, Ставропольский край. Помимо этого, конечно же, Санкт-Петербург, Москва и "Золотое кольцо". Хорошо продается Белоруссия. Хотя глубина продаж сейчас очень маленькая - более 80% сегодняшних броней дальше первой декады ноября не распространяются, в отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год", - рассказал генеральный директор и глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин.

В целом, по его оценке, спрос на новогодний Крым просел критически, Краснодарский край тоже продается хуже, чем год назад.

В компании "Мастерская путешествий" сейчас наиболее активно продаются туры на первые январские дни, прежде всего, с выездами со 2 по 4 января, а поездки непосредственно на Новый год продаются хуже. "Особым спросом среди наших программ пользуются туры в Выборг, Мурманск, Удмуртию и на Урал, то есть туда, где туристы могут получить настоящую зиму, европейскую атмосферу или интересную гастрономию", - рассказал генеральный директор компании Владимир Лутов.

По его данным, наиболее востребованы трех- и четырехдневные программы. На итоговую стоимость поездки все сильнее влияет рост себестоимости турпродукта: дорожает транспорт, питание и услуги экскурсоводов. Особенно остро стоит вопрос с транспортом. Средняя стоимость экскурсионных туров выросла на 3-5 тысячи рублей: двухдневные программы сейчас стоят порядка 20-23 тысяч рублей, трехдневные - 27-30 тысяч, четырехдневные - 35-40 тысяч. Рост стоимости, по словам Лутова, в первую очередь связан с НДС. Даже если изменения напрямую не коснулись туроператоров, цены повысили транспортные компании и точки питания, услуги которых входят в турпродукт.

Толчин сомневается в сильном повышении цен на новогодние путешествия. По его словам, "текущее состояние спроса не позволяет их сколько-нибудь активно индексировать. Если кто-то попытается их поднять, то продажи вообще остановятся". Глава комитета РСТ по внутреннему туризму также считает, что на настроение туристов, планирующих новогодние путешествия, влияют и экономические сложности, и вопросы безопасности, и топливные проблемы. Люди стали отказываться от вторых-третьих поездок на отдых, стараются экономить, выбирают попроще отель или подешевле номер.

С коллегой согласна руководитель отдела розничных продаж туроператора "СканТур" Ольга Котыло.

"Этот сезон в целом сложнее прошлого. Внутренний турпоток в организованном сегменте в отдельные месяцы 2026 года просел на 5-15% по сравнению с прошлым годом, а туристы стали чаще бронировать поездки ближе к дате выезда, что сокращает глубину продаж". Однако есть и положительные детали: к началу сентября на Новый год в "СканТур" было продано больше туров, чем на ту же дату год назад, например, по семейному маршруту с посещением резиденции Деда Мороза.

В целом спрос на новогодние поездки в этом сезоне у "СканТур" неоднороден, а предпочтения туристов изменились.

"На первый план вышли многодневные семейные туры с насыщенной программой, разнообразием локаций, тематическими активностями. Хуже продаются короткие поездки. Одновременно туристы стали заметнее экономить на необязательных опциях. К примеру, активнее раскупаются туры, в которых участие в праздничном банкете не включено в программу по умолчанию, а добавляется по желанию. Это говорит о том, что гости стремятся контролировать итоговый бюджет поездки и не платить за то, без чего могут обойтись", - подытожила представитель "СканТур".

По данным правительства, с января по август этого года по России совершено 63,3 млн турпоездок. Это на 2,6% больше, чем за тот же период год назад.

Золотое кольцо Крым Краснодарский край РСТ СканТур Сергей Толчин
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Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

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