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Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в пятницу на информации об обсуждении европейскими странами возможности высвобождения дизельного топлива, а также дополнительных объемов нефти из резервов.

К 14:45 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,39 (2,34%) до $99,92 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,31 (3,56%), до $89,56 за баррель.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Германии и Франции задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы помочь снизить мировые цены на него. В противном случае Вашингтон пригрозил запретить экспорт дизельного топлива из США.

"Страны ЕС обсуждают поставки топлива и нефти из резервов, чтобы смягчить острый дефицит на рынке и помочь предотвратить возможный запрет экспорта дизельного топлива из США, - отмечает руководитель направления сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен. - Это показывает, что главная проблема энергетического рынка теперь связана уже не с доступностью нефти, поставки которой с Ближнего Востока восстанавливаются, а с предложением нефтепродуктов, ограниченным из-за сокращения нефтеперерабатывающих мощностей и объемов выпуска на Ближнем Востоке и в России".

Brent Saxo Bank WTI США Германия Франция
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