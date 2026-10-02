В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Првительство ФРГ одобрило начало процесса приватизации ранее национализированного германского подразделения "Газпрома", пишет Borsen Zeitung.

По ее данным, власти дали старт процессу подачи заявок на приватизацию компании SEFE. Компания оценивается примерно в 6 млрд евро.

В апреле 2022 года Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае Россия ввела ответные санкции, запретив любые сделки со всеми компаниями группы Gazprom Germania. В июне 2022 года Gazprom Germania сменила название на SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

В ноябре 2022 года Минэкономики сообщило, что правительство Германии приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро.

Гендиректор SEFE (Securing Energy for Europe, ранее Gazprom Germania) Эгберт Леге в апреле 2026 года говорил, что планируется приватизация компании. По его словам, SEFE рассчитывала привлечь от 1,5-2 млрд евро за счет увеличения капитала для расширения бизнеса, управляющего инфраструктурными активами.

SEFE включает в себя такие активы, как хранилища газа и трубопроводы, а также базирующийся в Великобритании торговый бизнес, ранее известный как Gazprom Marketing & Trading.

По правилам Евросоюза к 2028 году Германия должна продать в госкомпании не менее 75%. Это будет первое уменьшение доли правительства страны в каком-либо активе.

По словам Леге, война в Иране придала дополнительный импульс приватизационным планам группы, поскольку ограниченные поставки с Ближнего Востока подчеркнули важность надежных источников, кроме того, существенно выросли цены на газ. Он добавил, что позиция компании как инструмента обеспечения энергетической безопасности Германии может исключить некоторых кандидатов в инвесторы. "Мы обсуждаем с правительством вопрос о том, есть ли у него преференции или ограничения, учитывая, что мы находимся на очень важном этапе для обеспечения безопасности поставок в Европу и Германию", - говорил весной глава SEFE.