Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины и дорожающей нефти (октябрьский фьючерс на Brent превысил $92,4 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2167,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 802,14 пункта (-0,2%). Из индексных бумаг лидерами снижения выступают акции МКБ (-4,8%), "Татнефти" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,7%), но подросли бумаги "ВК" (+2,2%), "Полюса" (+1,5%), "Роснефти" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 августа, составил 85,1293 руб. (-3,52 копейки).

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