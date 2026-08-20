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Доля РФ на рынке филе минтая ЕС в I полугодии достигла 51%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю в натуральном выражении до 51% с 44% годом ранее. Об этом сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных Евростата.

В январе-июне поставки этой продукции из РФ увеличились на 11% до 66 тыс. тонн и на 34% до $218 млн. К 16 августа 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах выросло в годовом выражении на 1% до 73 тыс. тонн.

В то же время, согласно сообщению, поставки в ЕС американского филе минтая сократились на 15% до 46 тыс. тонн и на 10% до $178 млн. Экспорт из Китая снизился на 15% до 19 тыс. тонн, его стоимость осталась на уровне первого полугодия 2025 года - $62 млн.

Рыбный союз также сообщил, что экспорт мороженой трески из РФ в ЕС составил 5,2 тыс. тонн на сумму $47,7 млн. Динамика этих показателей не приводится.

Поставки из Норвегии снизились на 28% до 3 тыс. тонн и на 6% до $33 млн. На этом фоне экспорт из США вырос на 5% до 2,4 тыс. тонн и на 30% до $18,7 млн.

Кроме того, РФ за полугодие поставила в ЕС 5,3 тыс. тонн мороженого филе трески на сумму $63,4 млн. Средняя экспортная цена на российскую мороженую треску в годовом выражении выросла на 40%, на российское филе трески - на 30%. Это связано в том числе с решением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ (общедопустимый улов) атлантической трески в Баренцевом море на 2026 год на 16% к уровню 2025 года - до 285 тыс. тонн (квота России - 136 тыс. тонн), поясняет союз.

РФ также в первом полугодии отгрузила в ЕС 4,7 тыс. тонн сурими на $10,2 млн. По данным на 16 августа, отечественное производство сурими из минтая на судах достигло 55 тыс. тонн.

Всего российский экспорт рыбы в ЕС за первое полугодие 2026 года составил 94 тыс. тонн на $417 млн.

Как сообщалось, страны ЕС планировали включить российскую рыбу и морепродукты в 21-й пакет санкций против РФ, запретив их поставки на российский рынок, но затем отказались от этого намерения.

Рыбный союз
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