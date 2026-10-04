Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил высокую волатильность на мировых нефтяных рынках

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен высокой волатильности, есть дефицит предложения. К таким выводам пришли участники мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого состоялось в воскресенье, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы обсудили исполнение соглашения за июль-август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит. При этом страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений", - сказал Новак.

Он отметил, что отдельное внимание комитет уделил вопросам обеспечения безопасности энергетических объектов и транспортных путей.

"Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок, логистики. И это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, на волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в воскресенье состоялась онлайн-встреча министров семи стран ОПЕК+, на которой было принято решение продлить действие текущих квот по добыче нефти на ноябрь. Позже прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Участники совещания проанализировали данные о добыче нефти странами альянса за июль и август, отметив общее соответствие установленным квотам.