ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о включении сведений о "Санкт-Петербургской международной товарной-сырьевой бирже" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте ЦБ.

Биржа стала шестым ОИС, включенным в реестр регулятора с начала года. Таким образом, число зарегистрированных в 2026 году ЦФА-операторов уже превысило показатель всего прошлого года, когда на рынке появилось пять новых игроков.

До Петербургской биржи в реестр в этом году вошли ВТБ (ранее работающий на рынке ЦФА через "ВТБ Капитал-трейдинг"), а также банк "Уралсиб", "Спутник ЦФА", Озон банк и "Волтари".

Всего в общем реестре ЦБ теперь 25 участников. Свои платформы имеют в том числе Альфа-банк, Сбербанк, Т-Банк, ПСБ, Газпромбанк и НРД.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.