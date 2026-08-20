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Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 18 августа выловили 3,1 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 4,4% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года. Надежды на восстановление вылова сардины иваси, которая в 2025 году "подвела" рыбаков, в этом году не оправдываются.

Как сообщается в материалах Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 2,4%, до 2,5 млн тонн. Минтая добыто 1,5 млн тонн (на 7,6 тыс. тонн меньше), камбалы - 46,8 тыс. тонн (на 3,2 тыс. тонн меньше), сардины иваси - 0,2 тыс. тонн против 5,9 тыс. тонн годом ранее. В то же время улов трески увеличился на 1,8 тыс. тонн, до 88,4 тыс. тонн, тихоокеанской сельди на 135,8 тыс. тонн, до 493,6 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов снизился на 0,8%, до 231,9 тыс. тонн. В частности, трески добыто 106,6 тыс. тонн (на 21,7 тыс. тонн меньше), пикши - 50,8 тыс. тонн (на 9,1 тыс. тонн больше).

В Западном бассейне добыто 50,5 тыс. тонн рыбы, что на 4,7% меньше прошлогоднего. В частности, вылов балтийской сельди снизился на 5 тыс. тонн, до 12,7 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 31,9%, до 20,7 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 19,1%, до 40,5 тыс. тонн. Вылов каспийской кильки снизился на 8,2 тыс. тонн, до 14,4 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено 289 тыс. тонн, что на 16,5% ниже уровня соответствующего периода 2025 года. В том числе в зонах иностранных государств добыто 131,2 тыс. тонн (на 16,7% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 157,8 тыс. тонн (на 16,3% меньше).

В 2025 году вылов рыбы в РФ составил 4,7 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2024 году.

Основной причиной снижения Росрыболовство называло слабые подходы сардины иваси. В этом году, как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), ситуация не лучше. "Надежды российских рыбаков на возвращение к высоким показателям вылова иваси пока не оправдываются. К 17 августа вылов не превышает 200 тонн, что в 30 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году к этой же дате вылов снизился в 3,3 раза по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении ассоциации.

Росрыболовство
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