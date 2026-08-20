РФ в июле увеличила выручку от экспорта мороженого в Китай в 1,7 раза почти до $185 тыc.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в июле экспортировала в Китай мороженого на $184,7 тыс., что в 1,7 раза больше, чем в июне ($107,2 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, экспортная выручка выросла в 1,7 раза. Но в годовом выражении показатель оказался ниже, чем в июле 2025 года ($194,3 тыс.).

По итогам января-июля экспорт составил $896,8 тыс. против $2,1 млн за аналогичный период прошлого года. Фактически это выручка за пять месяцев: в этом году в январе и марте поставок российского мороженого в Китай не было.

В январе-июле Китай закупал мороженое в 33 странах. Наиболее крупными поставщиками были Франция (на $37,8 млн), Новая Зеландия (на $10,2 млн), Южная Корея (на $6,5 млн).

В 2025 году Китай сократил закупки российского мороженого на 15% до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году. Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не было.

Как сообщалось, в 2025 году РФ экспортировала мороженого на $74 млн, что на 26% больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли на 11% почти до 17 тыс. тонн. В пятерку крупнейших покупателей вошли Казахстан (около 6 тыс. тонн), Белоруссия (более 4,5 тыс. тонн), Монголия (около 2 тыс. тонн), Узбекистан (более 1 тыс. тонн), Абхазия (более 800 тонн).

Максимальный объем экспорта пришелся на 2021 год, когда РФ поставила на зарубежные рынки более 33 тыс. тонн мороженого.