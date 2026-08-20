Выручка РФ от экспорта пива в Китай в июле стала максимальной в этом году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в июле этого года экспортировала в Китай пива на $912,3 тыс. против $774,3 тыс. в июне и $810,9 тыс. в июле 2025 года, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Июльская выручка стала максимальным месячным показателем в текущем году.

Но наращивание поставок в последние месяцы пока не смогло компенсировать существенное снижение, которое произошло в начале года. В результате за семь месяцев экспорт составил $3,6 млн против $8 млн годом ранее.

В январе-июле Китай закупал пиво в 54 странах. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $61,4 млн), Нидерланды (на $53,9 млн), Испания (на $46,6 млн).

В то же время Китай продолжает наращивать экспорт пива в РФ. В июле его экспортная выручка увеличилась до $7,3 млн с $4,5 млн годом ранее и $4,9 млн в июне этого года. За семь месяцев поставки выросли до $32,3 млн с $22,5 млн год назад.

В этом году Китай экспортировал свое пиво в более чем 100 стран мира.

В 2025 году РФ снизила экспорт пива в Китай до $10,9 млн с $24 млн в 2024 году. Поставки китайского пива в РФ выросли до $43,2 млн с $29,96 млн в 2024 году.