Международные резервы России с 7 по 14 августа увеличились на $15,6 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 августа составили $755,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 августа международные резервы равнялись $740 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $15,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.