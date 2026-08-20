Поиск

Международные резервы России с 7 по 14 августа увеличились на $15,6 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 августа составили $755,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 августа международные резервы равнялись $740 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $15,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

 Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

 ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

Доля РФ на рынке филе минтая ЕС в I полугодии достигла 51%

ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

 ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

 Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

 Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 11 по 17 августа на 0,51%

Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, годовая инфляция выросла до 6,09%

Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

 Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3536 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11280 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов