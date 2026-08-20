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РФ за семь месяцев увеличила выручку от экспорта говядины в Китай в 1,4 раза до $80,2 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле 2026 года экспортировала в Китай замороженной говядины на $80,2 млн против $58,8 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, рост составил 1,4 раза.

В июле поставки выросли до $11,4 млн с $10,1 млн в июле прошлого года и $10,3 млн в июне текущего года. Максимальный месячный объем в этом году приходится на апрель - $15,6 млн.

В январе-июле Китай закупал говядину в 16 странах. Недосягаемым лидером остается Бразилия, которая поставила на китайский рынок этого мяса на $6,1 млрд. Затем следуют Австралия - на $1,4 млрд и Аргентина - на $1,2 млрд.

В 2025 году выручка РФ от экспорта замороженной говядины в Китай выросла до $100,2 млн с $86,6 млн в 2024 году.

Свежую говядину РФ в этом году в КНР не экспортировала. В январе-июле прошлого года ее было поставлено на $393,8 тыс. Больше всего такой говядины ввозится из Австралии.

Китай
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