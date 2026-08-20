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ЦБ РФ в июле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России в июле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 августа объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,2 млн унций (порядка 2,28 тыс. тонн) на $292,9 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,3%, в стоимостном - на 2,1%.

РФ в 2026 году каждый месяц снижает объем золота в резервах на 0,2-0,3 млн унций. Всего с начала года он сократился на 1,6 млн унций (около 50 тонн).

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла – и в течение нескольких лет динамика объема золота в резервах была менее выраженной (как правило, плюс-минус 0,1 млн унций).

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