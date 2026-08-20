Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на подготовке экспортеров к налоговому периоду

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На торгах четверга на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню на фоне дорожающей нефти и подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

К 19:00 юань подешевел на 10,55 копейки, до 12,3245 рубля.

Банк России опустил официальный курс доллара с 21 августа на 1,77 рубля, до 83,355 рубля, и уменьшил курс евро на 1,81 рубля, до 96,7335 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Ослабление российского рубля застопорилось на фоне постепенного угасания тенденции к повышению валютных курсов. С начала августа доллар США подорожал к рублю на 5,24%, китайский юань - на 5,42%, евро - на 7,11%. Более сильное ослабление к евро объясняется укреплением европейской валюты к доллару США на мировом рынке Forex. На пике спада рубль в среднем подешевел к основным валютам на 7,9-8,4% в августе. Тем не менее на данном этапе тенденция на ослабление рубля себя, возможно, уже исчерпала. В пользу рубля выступают структурные дисбалансы в международных расчетах, высокие процентные ставки в экономике, относительно высокие цены на нефть. Кроме того, уже на следующей неделе экспортеры начнут активнее готовиться к проведению очередного единого налогового платежа, который предстоит уплатить до 28 августа текущего года. На этом фоне рубль может получить дополнительную поддержку, а валютные курсы могут перейти к консолидации в диапазонах 12-12,5 рублей за китайский юань, 82-85 рублей за доллар США и 96-99 рублей за евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "Цифра брокер" Александр Дудников.

Снижение потребительских цен в России фиксируется третью неделю подряд: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил Росстат.

Дефляция объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

С начала месяца потребительские цены к 17 августа снизились на 0,08%, с начала года цены выросли на 4,67%.

Из данных за 17 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 17 августа ускорилась до 6,09% с 6,06% на 10 августа (и 5,98% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,13% на 17 августа с 6,05% на 10 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть сохраняют уверенный рост на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов. Котировки находятся на максимумах более чем за три недели на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,19% до $93,62 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,46%, до $88,07 за баррель.

Трейдеры опасаются, что затягивающийся конфликт США с Ираном продолжит ограничивать поставки сырья из Персидского залива на мировой рынок.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду уменьшилась на 7 базисных пунктов - до 13,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг понизилась на 2 базисных пункта - до 13,99% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,93% годовых.