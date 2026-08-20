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Мирзиёев поручил увязать систему профподготовки в Узбекистане с потребностями рынка труда

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть систему профессионального обучения в стране и теснее увязать подготовку кадров с потребностями рынка труда, сообщила его пресс-служба.

На презентации мер по обеспечению занятости, повышению доходов населения и сокращению бедности президент отметил сохраняющийся разрыв между имеющимися вакансиями и квалификацией соискателей.

В частности, только в Хорезмской области насчитывается более 50 тысяч вакансий, часть которых остается незаполненной из-за нехватки специалистов с необходимой квалификацией.

Кроме того, согласно результатам проведенных опросов, 63% студентов вузов считают, что в процессе обучения не получают достаточных практических навыков.

В связи с этим Мирзиёев поручил усилить практическую подготовку в учреждениях среднего специального и профессионального образования, а также задействовать возможности вузов для обучения профессиям. В частности, в университетах предлагается организовать во второй половине дня занятия по развитию профессиональных и практических навыков студентов.

Отдельное внимание на презентации было уделено дальнейшему сокращению бедности. Президент поручил пересмотреть действующие механизмы и методологию работы с нуждающимися слоями населения, предусмотрев индивидуальный подход при трудоустройстве.

"Нам следует применять индивидуальный подход к каждому человеку, хорошо знать его возможности и, исходя из этого, найти ему достойную работу", - сказал Мирзиёев.

Для создания рабочих мест планируется задействовать инвестиционные проекты в промышленности, сфере услуг, туризме, транспорте, сельском хозяйстве и строительстве.

По итогам 2025 года уровень бедности в Узбекистане снизился до 5,8% с 8,9% годом ранее. Численность населения, находящегося за чертой бедности, сократилась до 2,2 млн человек.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев Хорезмская область
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