Нефть дешевеет, Brent торгуется у $93,2 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу в рамках коррекции после роста по итогам пяти сессий подряд.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени торгуются по $93,24 за баррель, на $0,54 (0,58%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг они выросли на $2,16 (2,4%), до $93,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,65 (0,75%), до $86,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,44 (2,89%), до $86,83 за баррель.

Оба контракта завершили торги четверга на максимумах с 24 июля. С начала недели Brent подорожала более чем на 7%, WTI - более чем на 8% на фоне сохраняющейся напряженности в ближневосточном регионе.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. Государства, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, предупредил Трамп.

"Противоречивые заявления относительно статуса Ормузского пролива и угасающие надежды на дипломатический прорыв остаются основным источником неопределенности. В то же время США пообещали усилить экономические санкции против Ирана, что повышает риск усиления напряженности в регионе", - отметил главный исполнительный директор BankPro Паоло Броккардо.

В подразделении Fitch Solutions BMI намерены пересмотреть прогноз цены на нефть марки Brent из-за преобладания повышательных рисков. "Экспорт находится под значительным давлением из-за перебоев с поставками в Ормузском проливе, вызванных его перекрытием Ираном и военно-морской блокадой со стороны США, а также проблем в Красном море из-за блокады, объявленной хуситами", - говорится в заявлении BMI.

В четверг йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco.

Накануне Ормузский миновали всего семь коммерческих судов - вдвое меньше, чем в среду, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler. Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив также замедлилось - в четверг через него прошли 23 судна против 34 днем ранее.