"ПроЗерно" отметило ускорение падения цен на пшеницу, особенно в южных регионах

Это происходит на фоне отсутствия спроса со стороны экспортеров и на фоне давления нового урожая

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на минувшей неделе продолжали падать ускоренными темпами, активнее всего этот процесс шел в южных регионах, ориентированных на экспорт. Но возможности экспортных отгрузок в настоящее время ограничены проблемами в судоходстве и из-за повреждения портовой инфраструктуры, по данным "ПроЗерно".

Как считают в компании, чтобы приостановить обрушение цен, необходимо оперативно задействовать все намечаемые меры по реализации зерна и, прежде всего, срочно начинать закупочные интервенции, объем которых должен быть не менее 10 млн тонн.

Согласно мониторингу "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс", пшеница 3 класса на юге за неделю подешевела на 1 935 рублей, до 11 717 рублей за тонну (EXW европейская часть России, с НДС), пшеница 4 класса (основной экспортный зерновой товар) - на 2 815 рублей, до 9 717 рублей, пшеница 5 класса - на 2 335 рублей, до 8 583 рублей за тонну.

Юг лидирует и по падению цен на кукурузу - на 2 375 рублей, до 13 275 рублей за тонну. В остальных регионах ценовая динамика не была такой сильной.

Резко дешевело зерно и в других регионах. Так, цены на пшеницу 3 класса в центре упали на 1 860 рублей, до 11 450 рублей, в Поволжье - на 1 380 рублей, до 11 070 рублей, в Черноземье - на 1 090 рублей, до 10 925 рублей. В Сибири и на Урале темпы снижения были скромнее. Цены на пшеницу 4 класса в центре снизились на 1 570 рублей, до 10 450 рублей, в Поволжье - на 1 450 рублей, до 9 290 рублей, в Черноземье - на 1 065 рублей, до 9738 рублей, в Сибири - на 1 015 рублей, до 10 750 рублей, на Урале - на 665 рублей, до 10 867 рублей за тонну.

Пшеница 5 класса в центре подешевела на 1 340 рублей, до 8 930 рублей, в Сибири - на 1 185 рублей, до 9 817 рублей, в Поволжье - на 1 170 рублей, до 8 330 рублей. В Черноземье и на Урале падение было не таким активным.

Фуражный ячмень значительнее всего подешевел в центре - на 2 290 рублей (до 9 360 рублей за тонну) и в Черноземье - на 1 765 рублей (до 8 600 рублей).

Динамика цен на продовольственную рожь была разнонаправленной: в Черноземье рост на 375 рублей, до 11 875 рублей, в Сибири - снижение на 1 000 рублей, до 11 125 рублей, в Поволжье - на 495 рублей, до 11 038 рублей, в центре без изменений.

Цены на овес больше всего снизились в Поволжье - на 900 рублей, до 9 800 рублей за тонну.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, падение цен ускорилось на фоне практически полного отсутствия спроса со стороны экспортеров и давления нового урожая. "В этой ситуации необходимо как можно быстрее принимать все намечаемые меры по активизации продажи зерна, прежде всего - срочно запускать государственные закупочные интервенции", - сказал он.

По его словам, их объем должен быть не менее 10 млн тонн.

Минсельхоз пока рассматривает объем госзакупок в 1-3 млн тонн.

Комментируя планы по введению до конца года моратория на экспортные пошлины на зерно, Петриченко заявил, что "эта мера сыграет определенную положительную роль". "Но учитывая, что сейчас объемы экспорта малы - очень незначительную. Сейчас экспортеры закупки не проводят, они стоят забитые зерном, - сказал он. - Эта мера может иметь положительный эффект в перспективе".

"А вообще надо в принципе отменять все ограничительные меры при экспорте продукции АПК. И не только на зерно. На масличные и продукцию их переработки тоже. К примеру, на подсолнечное масло и шрот. Пошлина на их экспорт - очень больная мера для производителей", - добавил он.

Петриченко также считает, что в этом сезоне (июль 2026 - июнь 2027 года) не должно быть и экспортной квоты на зерно, которая действует в России ежегодно с 15 февраля по 30 июня.