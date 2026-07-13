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Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Volkswagen Group (VW) Оливер Блюме видит необходимость в сокращении дополнительно до 50 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реорганизации, направленной на снижение расходов автоконцерна. Об этом сообщает Bloomberg.

Численность персонала VW примерно на 20% выше, чем у конкурентов, заявил Блюме в интервью, опубликованном во внутренней сети компании. Для достижения паритета с конкурентами теоретически потребуется сокращение еще порядка 50 тыс. позиций в дополнение к таким же сокращениям, уже предусмотренным в плане экономии на расходах, который был запущен в 2024 году.

"Численность персонала группы увеличивалась на протяжении десятилетий и достигла уровня, который сегодня уже не является рентабельным", - заявил Блюме.

"Причина заключается в изменениях на рынках и негативных факторах, находящихся вне нашего контроля, влияние которых исчисляется двузначными суммами в миллиардах евро", - сказал он.

На прошлой неделе VW представил план развития бизнеса, предусматривающий сокращение линейки автомобилей примерно на 50%. Автопроизводитель также намерен оптимизировать производственные мощности, чтобы привести их в соответствие с изменившейся рыночной средой, а также резким ростом конкуренции. В частности, VW планирует урезать мощности в Китае и Европе. СМИ сообщали, что под угрозой находятся предприятия компании в четырех городах ФРГ - в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме.

VW Volkswagen Китай ФРГ Оливер Блюме Цвиккау Германия
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