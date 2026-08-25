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В Узбекистане строительство Сохской ГЭС на 15 МВт оценили в $41 млн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Строительство Сохской гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 15 МВт в Ферганской области Узбекистана обойдется государству в $41 млн, сообщил областной хокимият (администрация).

"В Сохском районе области строится крупная гидроэлектростанция мощностью 15 МВт. Стоимость проекта составляет $41 млн. После ввода объекта в эксплуатацию он позволит покрывать около 70% потребности района в электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сейчас работы по выравниванию и укреплению внутренних и боковых частей канала ГЭС, продолжаются бетонные работы. В строительстве задействовано 80 единиц специальной техники.

Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 50 млн кВт.ч электроэнергии.

Как сообщала пресс-служба президента Узбекистана, в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 ГЭС общей мощностью 114 МВт с годовой выработкой 537 млн кВт.ч, включая Сохскую ГЭС. Станцию строят в рамках нацпроекта.

Доля гидроэнергетики в энергобалансе Узбекистана составляет порядка 10-12%. Развитие отрасли рассматривается властями как важный фактор обеспечения устойчивости энергосистемы, снижения зависимости от ископаемого топлива и эффективного использования водных ресурсов.

Узбекистан Ферганская область Сохский район
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