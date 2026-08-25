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Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о возможности введения временного управления в случае необеспечения собственниками мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры призван усилить защиту таких объектов от угрозы атак дронов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов критической инфраструктуры и объектов, которые, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны, и зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания к принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности", - сказал он.

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Он утвердительно ответил на вопрос, есть ли случаи невыполнения собственниками таких предприятий своих обязанностей по обеспечению безопасности объектов - ИФ и планируется ли усилить эти меры с участием бизнеса.

"Безусловно, планируется усилить",- отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на "ту линию, которую проводят страны Запада и, в частности, на недавние заявления президента Финляндии и премьер-министра Великобритании". "Собственно, эти заявления говорят о том, что воинственная, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры и обеспечивать собственную безопасность", - объяснил он.

Он также обратил внимание на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова, который "дал исчерпывающие пояснения" в контексте президентского указа. Мантуров, в частности, отметил, что частные собственники предприятий относятся к их защите от террористических атак "с разной степенью ответственности" и в ряде случаев это не является для них приоритетом. По словам первого вице-премьера, в таких случаях и будет точечно применяться указ о введении временного управления.

Мантуров отметил также, что речь не идет о национализации или изменении формы собственности - указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. "Этот механизм не предполагает массового применения - точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне", - заявил Мантуров.

Владимир Путин 24 августа подписал указ №604, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.

Под объектами КИ понимаются объекты ТЭК, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры (включая транспортно-логистические комплексы), объекты энергетики (в том числе атомной), жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты, "а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения".

Временное управление может быть введено в отношении всего или части находящегося в России движимого/недвижимого имущества хозяйствующего субъекта (им может быть как российское юридическое/физическое лицо, так и иностранные организации/граждане), принадлежащих ему ценных бумаг/долей в капиталах юрлиц, а также имущественных прав.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, но по поручению президента правительство может наделить этими функциями иное лицо. Расходы на временное управление профинансируют из доходов от использования имущества.

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