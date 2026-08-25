Кабмин изучит ситуацию с введением временного управления на ряде объектов критической инфраструктуры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с принятием мер по введению временного управления на предприятиях, не принявших достаточные меры безопасности, будет анализироваться правительством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил во вторник на вопрос журналистов, есть ли уже претенденты для их практического применения.

"Эта ситуация будет анализироваться. Она будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться, и потом уже оформляться в виде конкретных решений", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.

Под объектами КИ понимаются объекты ТЭК, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры (включая транспортно-логистические комплексы), объекты энергетики (в том числе атомной), жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты, "а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения".

Временное управление может быть введено в отношении всего или части находящегося в России движимого/недвижимого имущества хозяйствующего субъекта (им может быть как российское юридическое/физическое лицо, так и иностранные организации/граждане), принадлежащих ему ценных бумаг/долей в капиталах юрлиц, а также имущественных прав.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, но по поручению президента правительство может наделить этими функциями иное лицо. Расходы на временное управление профинансируют из доходов от использования имущества.