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Розничные инвесторы во II квартале внесли на брокерские счета более 1 трлн руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы во втором квартале 2026 года внесли на брокерские счета рекордные 1,1 трлн рублей, что на 19% больше, чем в первом квартале, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

Притоку средств способствовало снижение ставок по депозитам, отмечает ЦБ. Основной прирост был обеспечен за счет клиентов с размером счета свыше 1 млн рублей.

Стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам второго квартала достигла 13,6 трлн рублей (+2% к/к, +24% г/г). Из них порядка 12,7 трлн приходилось на ценные бумаги.

Количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Мосбирже, по итогам второго квартала выросло до 41,9 млн (+2% к/к, +13% г/г) и составило 55% экономически активного населения страны. По данным отчетности брокеров, суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) достигло 59 млн (+2% к/к, +15% г/г), а число клиентов без учета небольших счетов - 5,9 млн лиц (+0,2% к/к и +15% г/г).

Во втором квартале сделки на фондовом рынке Мосбиржи заключали в среднем 3 млн физлиц ежемесячно, "СПБ биржи" - 1,4 млн (кварталом ранее - 3,1 млн и 1,6 млн соответственно). Совокупные обороты в интересах клиентов-физлиц на двух площадках сократились до 12 трлн рублей (-8% к/к, -19% г/г).

Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физлиц составил 2,3 млн рублей (+2% к/к, +7% г/г). Количество клиентов с размером счета от 10 тыс. до 1 млн рублей за квартал сократилось на 1%, от 1 млн до 100 млн рублей - увеличилось на 3%. В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 млн рублей) число клиентов и объем их портфелей выросли на 1% (до 14,8 тыс. и 6,1 трлн рублей соответственно).

По итогам квартала число розничных инвесторов, признанных квалифицированными, превысило 1 млн (+3% к/к, +11% г/г). У 30% из них размер счета не превышает 10 тыс. рублей, еще у 51% - находится в диапазоне от 10 тыс. до 6 млн рублей.

В качестве основного инструмента вложений розничные инвесторы во втором квартале выбирали облигации и облигационные фонды.

Доля облигаций резидентов в структуре портфелей физлиц выросла с 36% до 37%. Розничные инвесторы снизили покупки высокодоходных облигаций на фоне нарушения платежеспособности отдельных эмитентов, пишет ЦБ. Во втором квартале были зафиксированы техдефолты по облигациям 29 эмитентов, которые были в портфелях физлиц (кварталом ранее - 21). Общий объем вложений физлиц в выпуски, затронутые техдефолтами, составил 21 млрд рублей.

Розничные инвесторы также покупали подешевевшие акции. Их нетто-покупки составили 101 млрд рублей, что вдвое выше, чем в первом квартале. При этом из-за отрицательной переоценки доля акций в портфелях уменьшилась до минимального значения с начала наблюдений в 2021 году - 20% (кварталом ранее - 24%).

Доля паев в портфелях розничных инвесторов увеличилась с 19% до 22%, из которых биржевые фонды денежного рынка составили 11%.

ЦБ РФ
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