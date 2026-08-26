НТБ продлила сроки исполнения двух сделок по зерну из-за проблем с логистикой

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа начала продлять сроки исполнения сделок из-за проблем с логистикой.

Как уведомила НТБ, принято решение продлить до 5 октября 2026 года срок поставки по двум сделкам, заключенным ООО "Новониколаевский элеватор" (Волгоградская область) 21 июля 2026 года.

Решение принято после обращения ООО "c предоставлением информации и документов о невозможности отгрузки пшеницы железнодорожным транспортом, а также с учетом информации об ограничениях на перевозку грузов (включая зерно) в порт Новороссийск".

Отгрузки в Новороссийск в настоящее время затруднены из-за проблем в судоходстве и повреждением портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне.