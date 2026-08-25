В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в июле цены на автомобильное топливо и масла для личного транспорта выросли на 16,9% к июлю 2025 года, по данным Eurostat.

В июне они повысились на 13,7%, в мае - на 20,7%, в апреле - на 20,8%, в марте - на 12,9%. До февраля стоимость топлива в основном снижалась как в целом по Евросоюзу, так и в большинстве государств, отмечается в сообщении.

В июле рост цен был зафиксирован в 25 из 27 государств ЕС. Наиболее значительное подорожание топлива произошло в Румынии (+24,2%), Германии и Литве (+22,9%), Болгарии (+22,2%), Нидерландах (+22%) и Финляндии (+20,5%). При этом в Венгрии оно подешевело на 0,1%.