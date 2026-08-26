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На Амурском ГХК количество жертв пожара достигло семи, пропали девять человек

Пожар потушен, поисково-спасательные работы продолжаются

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На Амурском газохимическом комплексе начавшийся 25 августа пожар полностью потушили, там завершают выжигание остаточных объемов технологических газов, подтверждена гибель семи человек, девять пропали без вести, сообщает пресс-служба компании.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР, - сказано в сообщении. Судьба еще 9 граждан КНР, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются".

Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести, некоторых из них переведут на лечение в федеральные медицинские учреждения, за ними уже прилетел спецборт Ил-76 МЧС.

После пожара за состоянием воздуха на границе жилой застройки Свободного следят сотрудники Управления Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии. По данным компании, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена допустимые показатели.

По предварительной информации, пожар начался 25 августа на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Пожар начался на готовящемся к запуску предприятии, оборудование, находившееся в режиме пусконаладки, пришлось остановить.

По факту возгорания расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Sinopec МЧС Роспотребнадзор СИБУР Амурская область Амурский ГХК
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