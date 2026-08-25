Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2120п по индексу МосБиржи

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник отскочил вверх, отыграв почти все потери начала недели на новостях о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию для переговоров, отскок сдерживался ухудшением внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, октябрьский фьючерс на нефть Brent упал ниже $89 за баррель) и сохраняющейся геополитической напряженностью из-за конфликта РФ-Украина. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2120 пунктам после снижения днем в район 2060 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2117,15 пункта (+2,2%), индекс РТС - 789,63 пункта (+0,8%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Русагро" (+4,5%), "Татнефти" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), "Ростелекома" (+3,8%), "МТС" (+3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составил 84,4635 руб. (+1,18 рубля).

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры, сообщил во вторник CBS News со ссылкой на источники. "Глава ЦРУ Рэтклифф прибыл в Россию на борту самолета Boeing C-17 для встреч в Москве во вторник, заявили источники", - написала журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. Других подробностей она не предоставила.

Подорожали во вторник также акции "ФосАгро" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Русала" (+3,1%), "Газпрома" (+3%), МКПАО "Озон" (+3%), "ДОМ.РФ" (+3%), "Хэдхантера" (+3%), "Яндекса" (+3%), "Т-Технологии" (+2,7%), "АЛРОСА" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +2,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+2,6%), "Московской биржи" (+2,5%), "Норникеля" (+2,4%), "ММК" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Северстали" (+1,5%), "Роснефти" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%).

ПАО "ДОМ.РФ" увеличило чистую прибыль по МСФО за 7 месяцев 2026 года на 44% в годовом выражении, до 67 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Рентабельность капитала при этом составила 23,8%. "Текущие результаты "ДОМ.РФ" подтверждают обновленный прогноз на 2026 год, предполагающий чистую прибыль 117 млрд рублей", - заявил заместитель генерального директора - финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян, чьи слова приводятся в сообщении.

Подешевели акции "Полюса" (-2,3%), "НЛМК" (-1,8%), "ИКС 5" (-0,3%).

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. "Никакая частота заседаний СБ по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения", - приводит его слова постпредство РФ при ООН. Небензя подчеркнул, что переговорные требования, "которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными". "Как будто это Россия, а не Украина, терпит поражение на поле боя и должна согласиться на любые условия", - отметил он.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила накануне вечером, что предлагает усилить санкции Европейского союза в отношении России в ближайшие месяцы. "Я предлагаю ужесточить санкции против России этой осенью, и мы еще больше сужаем пространство вокруг российского теневого флота", - написала Каллас в понедельник в соцсети X.

Глава дипломатии Евросоюза также отметила, что "в рамках кредита на поддержку Украины ЕС уже выделил 8,47 млрд евро для оборонных целей, и в настоящее время готовится дополнительная поддержка, в том числе для противовоздушной обороны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Донбасс входит в состав России, управление этим регионом не может осуществляться некой третьей стороной. "В этом контексте я бы всё-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что возможным вариантом украинского урегулирования может стать создание буферной свободной экономической зоны на Донбассе под контролем третьей стороны.

Комментарии аналитиков

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи резко вырос вечером во вторник на фоне известий, касающихся продолжения контактов между Россией и США. Акции Ozon подросли после резкого падения накануне на фоне атак БПЛА на складскую инфраструктуру маркетплейса в ряде регионов.

Рынок в значительной степени находится под влиянием геополитических новостей. Слабый рубль и дорогая нефть по-прежнему способствуют увеличению рублевой выручки экспортеров, но этот фактор слабо сказывается на динамике акций на фоне высокой санкционной и геополитической премии. Рынок ждет другого триггера переоценки, считает Федосов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, российский рынок акций весь вторник настойчиво пытался вернуться выше 2100 пунктов по индексу МосБиржи и во второй половине дня это удалось.

Сначала некоторую поддержу настроениям дали переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера. Украинский конфликт был одной из главных тем обсуждения. Ближе к вечеру канал CBS сообщил о том, что в Россию для ряда встреч прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Это еще сильнее приободрило участников торгов, отметил эксперт.

В то же время покупателей сдерживал спад котировок нефти (Brent откатилась ниже $90 за баррель), также подешевело большинство металлов. Общий сантимент на мировых рынках немного улучшился. В МИД Пакистана отметили "значительный прогресс" в переговорах с Ираном по вопросу урегулирования конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

В среду выйдет предварительная оценка ВВП США за второй квартал, на российском рынке "Мосбиржа", "Хэндерсон" и "Группа Астра" представят финансовые результаты по МСФО, Росстат выпустит недельный отчет по инфляции, данные о динамике цен на бензин в июле и потребительских ценах на нефтепродукты с 18 по 24 августа, а также о промпроизводстве в январе-июле. Банк России опубликует обзор "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". Ожидания по индексу МосБиржи на среду - колебания в коридоре 2080-2180 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций во вторник компенсировал потери начала недели, поддержку покупателям оказали заявления властей о том, что государство готово помогать стратегически значимым предприятиям, в число которых включены предприятия розничной торговли и логистическая инфраструктура, а также ликвидировать последствия форс-мажора. В первую очередь эти сообщения положительно оценили инвесторы в акции "Озона", складские мощности которого были атакованы украинскими БПЛА на прошлой неделе.

Сильную отчетность по МСФО за первое полугодие и второй квартал представили ряд крупных компаний, в том числе МТС. Этот фактор вкупе с рекомендацией дивидендов тоже активизировал покупку подешевевших акций. К внешним факторам поддержки можно отнести неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Участники рынка надеются, что цель приезда этого руководителя разведывательного ведомства - переговоры по ситуации на Украине, хотя официально об этом не сообщалось. Тем не менее, реагируя на эту новость, участники торгов проигнорировали даже довольно чувствительный обвал цен на нефть.

"Наш прогноз для индекса МосБиржи на предстоящую сессию: диапазон 2100-2200 пунктов", - заключила Мильчакова.

Мировые фондовые рынки

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индекс CAC 40 просел на 0,4%, FTSE, DAX подросли на 0,4-0,6%), плюсуют США (индексы к 19:00 по Москве выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Объем ВВП Германии во втором квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно сообщалось о росте экономики на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 89,4 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В июле его значение составило 90,2 пункта, а не 90,8 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 90,2 пункта с ранее объявленного июльского уровня, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены во вторник снизились на фоне ослабления опасений в отношении перспектив поставок сырья с Ближнего Востока после объявления Вашингтоном новых антииранских санкций. Рынок счел, что экономическое давление на Иран создает менее существенную угрозу для поставок, чем военная эскалация конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $88,74 за баррель (-3,7% и -2,4% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $82,17 за баррель (-3,4% и -2,4% накануне).

Переход от военного противостояния к экономическому давлению в рамках конфликта США с Ираном ослабил тревожность участников рынка, отметил руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он добавил, что объявленные Бессентом санкции оказались не такими жесткими, как ожидали некоторые трейдеры.

Иран тем временем пообещал ответить на санкции и выразил уверенность в том, что его ведущие торговые партнеры смогут противостоять давлению Вашингтона.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+8,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+6,9%), ПАО "Евротранс" (+5,9%), "Юнипро" (+5,1%).

МТС-банк (+4,7%) в II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза - до 4,7 млрд рублей с 2,5 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации. В первом полугодии банк заработал 7,2 млрд рублей чистой прибыли, что вдвое больше результата за тот же период прошлого года.

ПАО "Озон Фармацевтика" (+4%) в январе-июне 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ почти в 1,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года - до 1,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 42%, до 2,3 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,3%) (входит в "СИБУР") по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 2,9 млрд рублей против 7,65 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 2,6 раза. Выручка сократилась на 3,8% - до 54,4 млрд рублей.

Просели акции "Якутскэнерго" (-3%), "Селигдара" (-2,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,1%), ПАО "Бурятзолото" (-2,1%).

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-0,8%) по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 1,64 млрд рублей против 26,48 млрд рублей в январе-июне 2025 года, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 16,1 раза. Выручка сократилась на 6,1% - до 128,4 млрд рублей.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" в январе-июне 2026 года признало убыток от обесценения активов в размере 1,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. Компания констатировала, что в результате инцидентов на производственной площадке группы в Нижнекамске были повреждены технологическое оборудование, а также ряд зданий и сооружений. Сумма обесценения впоследствии может быть уточнена, отмечается в отчетности.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 81,15 млрд рублей (из них 9,59 млрд рублей пришлось на акции "Озона", 8,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,11 млрд рублей на акции "Газпрома").