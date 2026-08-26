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Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 95 тыс. баррелей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 95 тыс. баррелей - до 428,9 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 августа, сократились на 2,54 млн баррелей, дистиллятов - на 2,23 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, снижение запасов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,18 млн баррелей.

США
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