Рынок акций просел к 2070п по индексу МосБиржи, лидировал в откате "Норникель"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду снизился под давлением существующих геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины, а также отсутствием новостей с переговорного трека по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором к вечеру выступила отскочившая вверх нефть (октябрьский фьючерс на Brent подорожал до $89 за баррель, хотя днем цена падала ниже $85,5 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2071,3 пункта (-2,2%), индекс РТС - 774,19 пункта (-2%). Из индексных акций лидировали в откате бумаги "Норникеля" (-5,5%, до 117,2 рубля) на новостях о размере полугодовых дивидендов, также упали акции "Русала" (-5,5%), "Эн+ груп" (-4,5%), "ВК" (-4,2%), "Ростелекома" (-4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составил 84,282 руб. (-18,15 копейки).

Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию, сообщила компания. Дивиденды смогут получить акционеры по данным реестра на 12 октября. В свою очередь совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов предлагается закрыть также 12 октября.

Подешевели в среду акции "Яндекса" (-3,8%), "Интер РАО" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,2%), "Газпрома" (-3,2%), "ММК" (-3,2%), "Северстали" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-3% и -0,2% "префы"), "ФосАгро" (-2,8%), МКПАО "Озон" (-2,5%), "Группы компаний ПИК" (-2,4%), "Полюса" (-2,4%), "Т-Технологии" (-2,4%), "Хэдхантера" (-2,4%), ВТБ (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "НЛМК" (-2,1%), "МТС" (-2%), "ИКС 5" (-2%), "Роснефти" (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), Сбербанка (-1,6% и -1,9% "префы"), АФК "Система" (-1,4%), "Московской биржи" (-1%).

Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев 2026 года по РСБУ составила 291,94 млрд рублей против 185,41 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

"Московская биржа" по итогам II квартала 2026 года получила 15,766 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 4,7% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (15,056 млрд рублей), говорится в отчетности торговой площадки. Показатель оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса".

На динамику фондового рынка РФ по-прежнему большое влияние оказывают геополитические новости, в частности, сообщение о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию вызвало накануне коррекционный рост акций. Однако 26 августа рынок возобновил снижение, поскольку данный визит не имел какого-то позитивного новостного продолжения.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" в среду, что президент РФ Владимир Путин не встречался в Кремле с главой ЦРУ Рэтклиффом. "С президентом встреч нет", - сказал он.

Поездка на этой неделе главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию - отчасти рутинная, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки", - сказал политик в эфире онлайн-передачи The Glen Beck Program. Так Трамп ответил на просьбу прокомментировать циркулировавшие в западных СМИ предположения на тему того, что поездка связана с риском эскалации напряженности между РФ и Западом. Также считалось, что Рэтклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана. "Тут нет ничего из того, что вы озвучили", - отреагировал президент США.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Мосбиржи не смог в среду удержать рубеж 2100 пунктов и сполз в район 2070 пунктов. Рынок демонстрирует высокий запрос на позитивные геополитические новости, без которых попытки роста не находят поддержки покупателей. Волатильность резко растет на сообщениях о возможном продолжении переговоров или хотя бы поддержании диалога между Россией и США, говорит аналитик.

На этой неделе поводом для некоторого оживления стали контакты по линии спецслужб. Однако рынок все еще ждет триггера переоценки. Слабый рубль и дорогая нефть по-прежнему способствуют увеличению рублёвой выручки экспортеров, но этот фактор слабо сказывается на динамике акций на фоне высокой санкционной и геополитической премии, отмечает Федосов. Снижение риск-премии с текущих 15% до 8% (за последние 12 месяцев) могло бы обеспечить рынку существенный рывок в моменте (около 30%), считает специалист.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, цены на нефть локально падали на признаках ближневосточной деэскалации. Разочаровывающими оказались комментарии относительно визита в Россию главы ЦРУ. В Кремле заявили, что приезд главы американский внешней разведки связан с "контактами между спецслужбами", а президент США назвал визит чиновника "рутинной поездкой".

Общерыночные настроения умеренно позитивные. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни. Поддержку также оказали снижение цен на нефть и доходностей US Treasures, восстановление в техсекторе. Статистика сюрпризов не преподнесла. Рост ВВП США во II квартале в соответствии со второй оценкой сохранился на уровне 1,5%. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября.

В глобальном разрезе ключевым событием ближайших дней станет симпозиум глав центробанков в Джексон-Хоул, в пятницу на мероприятии выступит глава ФРС Кевин Уорш. На российском рынке в четверг "Софтлайн", "Фикс Прайс" представят финансовые результаты по МСФО за I полугодие, совет директоров "Сегежи Групп" рассмотрит итоги полугодия и прогноз на 2026 год. На рынке вечером будут оценивать недельный отчет Росстата по инфляции, показатели могут повлиять на прогнозы по дальнейшим шагам ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидания по индексу Мосбиржи на четверг - колебания в коридоре 2050-2150 пунктов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, от коррекции рынка акций, произошедшей накануне, не осталось и следа. Инвесторы, тоскующие по "духу Анкориджа" и достаточно формальным визитам в Россию переговорщиков от президента США, снова начали продавать акции, видимо, после того, как не подтвердились прошедшие в западных СМИ сообщения, что скоропалительный визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву имел целью возобновление российско-американских переговоров по украинскому вопросу. В Кремле еще накануне опровергли предположения зарубежных СМИ о том, что Рэтклифф встречался с президентом Владимиром Путиным, а в среду президент США Трамп заявил о "рутинном" характере этой поездки.

Вышедшие в среду и днем ранее сильные финрезультаты ряда крупных российских эмитентов, в том числе "Татнефти", которая первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчёт по МСФО за I полугодие 2026 года, были в целом проигнорированы напуганными инвесторами, хотя и не позволили рынку просесть до еще более низких уровней, то есть до 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, считает аналитик. Рекомендации промежуточных дивидендов некоторыми крупными сырьевыми компаниями за I полугодие тоже, скорее всего, помогли сдержать более глубокое падение фондовых индексов. Однако в целом на российском фондовом рынке "правят бал" геополитика и волатильная нефть. Так, например, нефть локально падала на заявлениях Трампа, что Ормузский пролив уже доступен для транзита через него коммерческих грузов, отметила эксперт.

"Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в диапазоне 2000-2100 пунктов", - заключила Мильчакова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%) и слабо проседают США (индексы к 19:00 по московскому времени снизились на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли дневное падение и вышли в "плюс".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в среду составила $89,01 за баррель (+0,4% и -3,9% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $82,83 за баррель (+0,6% и -3,1% накануне).

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent опускалась до $85,41 за баррель, на WTI - до $79,62 за баррель. Давление на цены оказывали надежды на нормализацию поставок нефти из ближневосточного региона.

Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил в ночь на среду замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. Он подчеркнул, что речь идет о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте будут проведены позже.

"Рынок, ранее закладывавший высокую вероятность продолжительных перебоев в поставках и новую эскалацию, теперь ждет частичного открытия пролива, - написал Оле Хансен из Saxo Bank. - Заключение надежного соглашения, способствующего восстановлению движения судов в Ормузском проливе, может устранить еще один фактор геополитической напряженности".

Между тем американские резервы нефти на прошлой неделе выросли слабее ожиданий рынка. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 21 августа, увеличились на 95 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина сократились на 2,54 млн баррелей, дистиллятов - на 2,23 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, снижение запасов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,18 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду подешевели акции "МГТС" (-11,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-9,4%), ПАО "ФСК-Россети" (-5,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-4,8%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,4%) (НКХП, входит в группу ОЗК) в январе-июне 2026 года сократило чистую прибыль по МСФО на 26% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 689,97 млн рублей, говорится в отчетности компании. Также в отчете сообщается, что компания временно приостановила отгрузку зерна на экспорт после атаки беспилотников 12 августа 2026 года.

Выручка ПАО "Группа Астра" (-0,7%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по результатам I полугодия 2026 года составила 7,77 млрд рублей, что на 17% больше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении компании.

Выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+7% и +12,4% "префы"), "Росгосстраха" (+4,8%), ПАО "Светофор Групп" (+4,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56 млрд рублей (из них 6,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 4,23 млрд рублей на акции "Газпрома").