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Песков заявил об отсутствии встреч Путина с главой ЦРУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не встречался в Кремле с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С президентом встреч нет", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять главу ЦРУ в Кремле.

Накануне журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры.

Песков оставил без ответа вопрос "Интерфакса" о том, известно ли Кремлю что-то о данном визите.

Владимир Путин Дмитрий Песков ЦРУ Джон Рэтклифф
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