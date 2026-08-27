DP World в октябре начнет строительство логотерминала в Ташкенте за $288 млн

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - DP World (ОАЭ) в октябре 2026 года начнут строительство в Ташкенте логистического терминала, инвестиции в проект составят $288 млн, сообщил хоким города Шавкат Умурзаков, сообщают узбекские СМИ.

Объект будет рассчитан на обработку 120 млн тонн грузов и 150 тысяч контейнеров.

Руководитель DP World передал президенту Узбекистану приглашение заложить первый камень в основание терминала.

По словам главы Ташкента, с начала 2026 года инвестиции в развитие города составили $5,6 млрд, по итогам года их объем составит $9 млрд. В настоящее время на рассмотрении городских властей находятся 14 проектов, в том числе четыре промышленных и два туристических. После выхода на полную мощность примерно через три года они должны производить продукцию на $3 млрд и обеспечивать экспорт на $1,5 млрд.

Умурзаков также рассказал о развитии специальной промышленной зоны "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента - до конца 2026 года здесь планируется запустить 22 проекта общей стоимостью $500 млн.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы - свыше 60 портовых терминалов, индустриальные парки, логистические центры и другие объекты суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.