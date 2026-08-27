Индексы Мосбиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,6%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии в четверг сохранил нисходящую коррекцию среды из-за геополитической напряженности и просевшей нефти (октябрьский фьючерс на Brent вновь опустился ниже $87,5 за баррель), фактором поддержки выступают неплохие данные Росстата по инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2059,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 769,8 пункта. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги МКПАО "Озон" (-4,4%), АФК "Система" (-3,5%), "ММК" (-2,9%), "Эн+ груп" (-2,7%), "НЛМК" (-2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 августа, составляет 84,282 рубля (-18,15 копейки)

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,9%), "Полюса" (-1,7%), "ВК" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Русала" (-1,2%), "Норникеля" (-1%), ВТБ (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1% "префы"), "ИКС 5" (+0,1%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа. Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на бензин с 18 по 24 августа поднялись на 0,89% после роста на 0,51% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 19,38%), на дизельное топливо снизились на 0,03% после сокращения на 0,42% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,37% больше).

Рост промпроизводства в России в июле 2026 года замедлился до 0,4% г/г после роста, по уточненным данным, на 0,7% в июне (вместо 0,6%), сообщил Росстат. Показатели по промышленности в июле 2025 года оказались немного лучше ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства на уровне 0,3%.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности на 0,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). Минэкономразвития прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, рынок акций накануне растерял весь прирост предыдущего дня, подогретый сообщениями о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Как оказалось, целью этого визита не было возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса, так что надежды на какой-то геополитический позитив не оправдались, и продажи отечественных акций возобновились. Также давление на рынок оказывали сообщения о достигнутых договоренностях между Ираном и Оманом по временному решению по навигации в Ормузском проливе, которое может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. При этом поддержку рынку не смогли оказать даже многочисленные публикации в целом сильных отчетностей по ряду компаний и объявления дивидендов.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индексу МосБиржи поддержку оказывает район 2070 пунктов. В случае возобновления роста сопротивление будет находиться на уровне 2200 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В противном случае нельзя исключать продолжения снижения с целью на отметке 2000 пунктов. Между тем, индекс в настоящее время выглядит перепроданным, в связи с чем не исключен некоторый период консолидации вблизи текущих уровней, полагает Котельникова.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич считает, что давление продаж на рынок акций может сохраниться.

Негативом для рынка акций можно считать нестабильную ситуацию на рынке энергоносителей, где вновь растут риски отката нефти марки Brent ниже $85 за баррель, а также данные Росстата по недельной инфляции, которые усиливают вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 14% на заседании регулятора в сентябре.

"В четверг давление на российский рынок может сохраниться ввиду неизменности основных фундаментальных факторов. Без позитивных изменений на геополитическом треке, улучшения ожиданий по экономике, а также роста уверенности в более активном смягчении денежно-кредитной политики ЦБ рынку акций будет сложно продемонстрировать уверенный среднесрочный рост. Пока же данные факторы оказывают давление на долевые бумаги, формируя предпосылки для дальнейшего снижения и обновления годовых минимумов. В такой ситуации формирование средне- и долгосрочных позиций выглядит преждевременным. Целевым диапазоном для индекса МосБиржи в четверг может выступить коридор 2000-2100 пунктов с рисками тестирования его нижней границы", - считает Зварич.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что главным негативным фактором выступает нерешенный вопрос с урегулированием ситуации вокруг Украины, до появления признаков его решения ни о каком устойчивом росте акций говорить не приходится.

Первой технической целью снижения индекса МосБиржи является отметка 2000 пунктов. При ее достижении возможны два сценария. Первый: в отсутствие негативных поводов спекулянты начнут закрывать "шорты", данный уровень устоит и будет проторговываться какое-то время. Второй: если фон будет плохой, то 2000 пунктов будут пробиты довольно быстро, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций по "стопам" и движение ускорится. В любом случае стоит ожидать пробоя отметки 2000 пунктов, считает аналитик.

В США накануне индексы акций просели на 0,02-0,2%, инвесторы оценивали статданные и квартальные результаты компаний, а также ждали отчетности Nvidia, которая была опубликована уже после завершения основной сессии.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в США в июле увеличился на 3,7% в годовом сравнении, сообщило министерство труда страны. Темп инфляции остался на июньском уровне, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его замедления до 3,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос на 3,3%, как и месяцем ранее. Федеральная резервная система (ФРС) ориентируется на этот индекс при анализе инфляционных рисков.

Как показали новые данные, инфляция в США не демонстрирует признаков ослабления и по-прежнему значительно превышает определенный центральным банком целевой уровень 2%.

После выхода индексов PCE участники рынка повысили до 38,1% оценку вероятности того, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на заседании 15-16 сентября. Перед публикацией индикаторов такая вероятность оценивалась в 36,1%, а неделей ранее - в 33,1%, по данным CME FedWatch.

В Джексон-Хоуле стартует трехдневный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса, на котором выступит глава ФРС Кевин Уорш. Хотя аналитики в целом не ждут от него четких сигналов относительно решения центробанка на сентябрьском заседании, они будут внимательно следить за его заявлениями и оценками состояния американской экономики.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,3%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,7%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются благодаря надеждам на нормализацию движения судов через Ормузский пролив.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $86,53 за баррель (-0,8% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6% до $80,92 за баррель (--0,2% в среду).

Представители Ирана и Омана пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через пролив. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил накануне, что две страны договорились делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе. "Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас. Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон", - сказал он.

Утром в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе. "Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

По данным иранского агентства Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.

Экономическое давление на Иран сейчас в Вашингтоне считают наиболее действенным, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Экономическое давление мы считаем самым эффективным, но мы не исключаем ударов в районе Ормузского пролива", - сказал он в среду в эфире Newsmax TV.

Пакистан, посредничающий в контактах США и Ирана, предлагает еще 60 дней перемирия, в течение которых стороны могли бы на переговорах добиться окончательных договоренностей по урегулированию конфликта, сообщило Anadolu со ссылкой на источники.