Поиск

"Т-Технологии" для консолидации "Точки" могут разместить до 550 млн акций

Рассчитывают задействовать около 50% из них

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" рекомендовал установить максимальный размер допэмиссии акций группы для консолидации АО "Точка" в размере 550 млн акций, говорится в сообщении холдинга.

Объем допэмиссии включает необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Акционеры "Т-Технологий" рассмотрят вопрос о консолидации "Точки" на внеочередном собрании 18 сентября.

Реальная потребность в акциях для допэмиссии с целью консолидации АО "Точка", по оценкам совета директоров "Т-Технологий", составит около половины рекомендованного максимального объема, отмечает группа. Все невостребованные в рамках консолидации "Точки" акции допэмиссии будут погашены.

Примерно треть фактического объема допэмиссии акций "Т-Технологий" будет выпущена для конвертации в акции "Точки", уже находящиеся в экономической собственности группы (через "Каталитик пипл" экономическая доля "Т-Технологий" в АО "Точка" составляет 32%). Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции группы, она не собирается продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия, отмечается в сообщении.

Оценка "Точки" и цена акций допэмиссии "Т-Технологий" в случае ее одобрения акционерами группы будут объявлены в конце сентября 2026 года. Завершение размещения допэмиссии и закрытие сделки ожидается в конце 2026 года.

"Совет директоров ожидает, что цена акций "Т" в рамках допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной цены акции "Т", что позволит не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа", - заявил председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

Т-Технологий Точка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

 Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

 Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы

 Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Росстат отметил рост цен на бензин в РФ с 18 по 24 августа на 0,89%

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов