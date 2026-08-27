"Т-Технологии" для консолидации "Точки" могут разместить до 550 млн акций

Рассчитывают задействовать около 50% из них

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" рекомендовал установить максимальный размер допэмиссии акций группы для консолидации АО "Точка" в размере 550 млн акций, говорится в сообщении холдинга.

Объем допэмиссии включает необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Акционеры "Т-Технологий" рассмотрят вопрос о консолидации "Точки" на внеочередном собрании 18 сентября.

Реальная потребность в акциях для допэмиссии с целью консолидации АО "Точка", по оценкам совета директоров "Т-Технологий", составит около половины рекомендованного максимального объема, отмечает группа. Все невостребованные в рамках консолидации "Точки" акции допэмиссии будут погашены.

Примерно треть фактического объема допэмиссии акций "Т-Технологий" будет выпущена для конвертации в акции "Точки", уже находящиеся в экономической собственности группы (через "Каталитик пипл" экономическая доля "Т-Технологий" в АО "Точка" составляет 32%). Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции группы, она не собирается продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия, отмечается в сообщении.

Оценка "Точки" и цена акций допэмиссии "Т-Технологий" в случае ее одобрения акционерами группы будут объявлены в конце сентября 2026 года. Завершение размещения допэмиссии и закрытие сделки ожидается в конце 2026 года.

"Совет директоров ожидает, что цена акций "Т" в рамках допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной цены акции "Т", что позволит не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа", - заявил председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.