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Кредитование потребителей в еврозоне в июле выросло максимально с февраля-2023

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в июле увеличился на 3,1% в годовом исчислении, сообщил ЕЦБ. Рост оказался максимальными с февраля 2023 года.

С декабря 2025 по июнь 2026 года потребительское кредитование в еврозоне росло на 3%.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали замедления роста в июле до 2,9%.

Объем кредитов, выданных банками валютного блока нефинансовым компаниям, в прошлом месяце повысился на 4,4% и достиг рекордных 5,489 трлн евро.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в июле увеличился на 3,4% в годовом выражении - до 17,61 трлн евро. Результат совпал с прогнозом экспертов. В июне показатель вырос на 3,3%.

ЕЦБ еврозона
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