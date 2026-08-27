Brent подорожала до $88,47 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту. Трейдеры продолжают оценивать новости о развитии событий на Ближнем Востоке, в частности, информацию о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил накануне, что две страны договорились делить доходы от обеспечения судоходства в проливе.

К 14:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,72%) до $88,47 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,15 (0,18%), до $82,38 за баррель.

Нефть, вероятно, будет торговаться в ограниченном диапазоне на фоне ожиданий паузы в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, отмечает аналитик брокерской компании XS.com Самер Хасн. По его словам, появляется все больше признаков того, что в ближайшее время эскалации конфликта в регионе удастся избежать. Прогресс в переговорах между Ираном и Оманом может способствовать сокращению числа атак на танкеры в Ормузском проливе, что ослабит рыночную напряженность, говорит эксперт.

Утром 27 августа Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе. "Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен", - сообщило управление.

По данным иранского агентства Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.