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ЦБ РФ выявил манипулирование акциями ОГК-2 в прошлом году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "ОГК-2" c использованием стратегии pump and dump, говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению ЦБ, в 2025 году Константин и Анастасия Михайловы провели более 10 тыс. сделок, выставляя агрессивные заявки на покупку либо продажу акций, которые приводили к искусственному завышению или занижению их стоимости. "Все эти сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции, увеличивая финансовые риски для других участников рынка", - отмечает регулятор.

ЦБ также выявил, что они совершали сделки с акциями по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами, "что приводило к существенным отклонениям объема и цены от уровня, который сформировался бы без таких сделок".

Михайловы привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. ЦБ также направил предписания биржам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по их торговым счетам. Когда именно совершались сделки, попавшие в поле зрения регулятора, не сообщается.

"Банк России обращает внимание участников торгов на недопустимость участия в согласованных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах, и совершения сделок по предварительному соглашению в режиме анонимных торгов", - заключил регулятор.

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