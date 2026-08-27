Реальные доходы населения ФРГ во II квартале выросли на 1,5% г/г

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Средний размер номинальной заработной платы в Германии во втором квартале 2026 года увеличился на 4,1% в годовом исчислении, сообщает Destatis.

Потребительские цены в апреле-июне выросли на 2,5%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 1,5%.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях, как сельское, лесное и рыбное хозяйство (+8,9%), энергоснабжение (+7,6%), финансовые и страховые услуги (+7,5%). Самый незначительный подъем был зафиксирован в секторе профессиональных, научных и технологических услуг (+1,8%), образовании (+2,4%), сфере искусства, развлечений и отдыха (+3,4%).