Глава ЕК отметила, что экономика ЕС больше не может опираться на свои прежние постулаты

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Экономика ЕС сегодня сталкивается с проблемами более дорогой энергии, фрагментации единого рынка, сложности административных правил и не всегда добросовестной конкуренции, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных истин: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическая защита со стороны США и технологическое превосходство Запада. Эти истины исчезли", - констатировала глава ЕК, выступая в четверг в Париже с речью на ежегодной конференции "Встреча французских предпринимателей 2026 года".

Решение назревших проблем фон дер Ляйен видит в том, чтобы в краткосрочной перспективе вернуть предпринимателям свободу маневра для инвестиций, а в долгосрочной - сделать инновации, производительность и наращивание масштабов устойчивыми двигателями европейского экономического роста.

Председатель ЕК назвала свои рецепты лечения европейской экономики.

Первое направление - это упрощение регулирования и восстановление равных условий конкуренции. Цель - сократить административную нагрузку на 25% для всех предприятий и на 35% для малых и средних предприятий к 2029 году.

"Однако требование простоты, - продолжила фон дер Ляйен, - должно сочетаться с требованием справедливости в отношении иностранной конкуренции. Это особенно актуально для наших отношений с Китаем. Китай - наш крупный экономический партнер, и наша линия ясна и неизменна: снижать риски, но не разрывать связи. Но быть партнером не означает мириться с постоянными дисбалансами".

Вторым направлением она назвала финансирование экономик стран ЕС. Очень много проектов, по ее мнению, остаются заблокированными, потому что первый инвестиционный шаг слишком рискован, спрос слишком неопределен или капитал слишком дорог. Разумеется, отметила глава ЕК, эти усилия не могут финансироваться только за счет государственных бюджетов.

"Но у Европы есть сбережения. К сожалению, эти сбережения "ленивы". 10 трлн евро сбережений домохозяйств по-прежнему лежат на банковских депозитах, а значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента. Европа теперь должна направить их на службу своим предприятиям", - считает фон дер Ляйен.

В качестве других направлений укрепления экономики ЕС она указала на всестороннее развитие и сплочение единого рынка ЕС, удешевление энергии, внедрение искусственного интеллекта как "мощного рычага производительности" и наращивание масштабов свободной торговли с международными партнерами.