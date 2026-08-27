Рынок акций РФ в четверг превысил 2090п по индексу МосБиржи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за развернувшейся вверх нефтью (октябрьский фьючерс на Brent поднялся до $89 за баррель) после дневного всплеска волатильности бумаг на фоне заявлений чиновников на тему украинского урегулирования. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2090 пунктов после утреннего снижения ниже 2055 пунктов (минимум с начала недели).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2093,4 пункта (+1,1%), индекс РТС просел до 767,23 пункта (-0,9%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "Совкомфлота" (+3,7%), "Татнефти" (+3,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), "Газпрома" (+2%), но просели акции АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Полюса" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составил 85,9541 руб. (+1,67 рубля).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +3,2% "префы"), "Т-Технологии" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "Озона" (-5,1%), "ВК" (-1,2%), "ИКС 5" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил в четверг, что в ходе состоявшейся накануне встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве были обсуждены вопросы, входящие в компетенцию специальных служб. "В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг.

"Встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн - это часть нашей работы", - отметил глава СВР. По словам Нарышкина, "состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом - это рабочий формат".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров с Украиной. "В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются - наши с американцами", - сказал Песков журналистам. "Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров", - подчеркнул он.

По данным СМИ, ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна в сентябре. Он также отметил, что переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа. Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в четверг отскочил к рубежу 2100 пунктов, вокруг которого наблюдается консолидация в последние дни. Нефть Brent на неделе скорректировалась ниже $90 за баррель, а рубль продолжил ослабление. Последнее способствует увеличению рублевой выручки экспортеров, но этот фактор слабо сказывается на динамике акций на фоне высокой санкционной и геополитической премии.

На неделе рынок в очередной раз продемонстрировал значительный запрос на позитивные геополитические новости. Новости о контактах по линии спецслужб США и России способствовали росту волатильности, при этом рынок ожидает сообщений по переговорному треку. Снижение риск-премии с текущих 15% до 8% (за последние 12 месяцев) могло бы обеспечить индексу МосБиржи существенный рывок в моменте (около 30%), полагает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, российский рынок акций сумел отскочить от очередного месячного минимума благодаря заявлениям украинской стороны о том, что в сентябре может состояться встреча делегаций РФ, США и Украины, правда, в Кремле отметили отсутствие информации об этих переговорах, но выразили открытость к ним.

Тем не менее геополитическая неопределенность остается высокой, что характеризуется рядом заявлений. В МИД РФ предупредили, что ответом на агрессию ВСУ могут стать удары по британским военным объектам на Украине и за ее пределами. Кроме того, заместитель министра войны США по политическим вопросам отметил, что Европа берет на себя основную ответственность за собственную оборону и ведущую роль в поддержке Украины.

Дополнительным драйвером восстановления индекса МосБиржи выступает позитивное сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Поддержку котировкам нефти продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность с судоходством в Ормузском проливе и в целом высокие риски новой эскалации американо-иранского конфликта.

"Таким образом, у нас продолжаются решительные попытки развить отскок, пользуясь даже не самыми однозначными поводами. Поэтому, если в информационном поле будет все больше позитива, связанного с геополитикой, индекс МосБиржи способен продолжить восстановление и попытаться преодолеть ближайшее сопротивление 2150 пунктов. Из событий пятницы интерес будут представлять финрезультаты по МСФО за I полугодие компаний "Аэрофлот", "РусГидро", "ЭсЭфАй", сети клиник "Мать и дитя"", - заключил Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, российский фондовый рынок находится в смятении и напряженном ожидании сильных внешних драйверов для роста, поскольку акции уже выглядят более чем привлекательно, но покупать еще страшно. Главным образом, рынок смотрит на геополитику, влияние которой проявляется через новостные сообщения, причем не всегда достоверные и обрастающие слухами. Некоторые новости из западных и украинских СМИ о том, что якобы в сентябре могут состояться трехсторонние переговоры России, Украины и США, видимо, стали определенным драйвером текущей внутридневного подъема, хотя в Кремле такую информацию пока не подтвердили.

Вышедшие в четверг корпоративные новости и отчеты по МСФО оказались неоднозначными, но на Московской бирже инвесторы больше обращали внимание на геополитику. Цены на нефть скорректировались вверх после падения в первой половине недели, что также повлияло на оптимистичный настрой рынка, а ослабление рубля подогрело рост индекса МосБиржи до 2100 пунктов. "В пятницу индекс Мосбиржи может показать движение в диапазоне 2050-2150 пунктов", - заключила Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются сдержанно оптимистичные настроения после сильной отчетности компании Nvidia, которая укрепила уверенность в сегменте ИИ. Однако рынки проявляют осторожность в преддверии выступления главы ФРС Кевина Уорша в пятницу на центробанковском симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2100 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержку рынку оказали вышедшие накануне еженедельные данные Росстата по инфляции. Однако стоит помнить, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. Также положительный импульс создают сообщения в СМИ о возможной трехсторонней встрече по Украине уже в сентябре, однако пока эти сообщения не были официально подтверждены. Сдерживающим фактором для рынка остается отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 2100 пунктов, что сохраняет риски продолжения снижения с целью на отметке 2000 пунктов. В то же время перепроданность индекса также говорит о возможной консолидации после коррекции в ожидании свежих драйверов, считает Котельникова.

Мировые рынки акций

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, CAC 40 снизились на 0,7-1,7%, DAX подрос на 0,3%), но растут США (индексы к 19:00 по Москве выросли на 0,3-1,1% во главе с Nasdaq).

В четверг в Джексон-Хоуле стартует трехдневный симпозиум Федерального резервного банка Канзаса, на котором выступит глава ФРС Кевин Уорш. Хотя аналитики в целом не ждут от него четких сигналов относительно решения центробанка на сентябрьском заседании, они будут внимательно следить за его заявлениями и оценками состояния американской экономики.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены отскочили вверх после утреннего снижения на надеждах на нормализацию движения судов через Ормузский пролив.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:02 по Москве составила $88,98 за баррель (+1,3% и -0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $82,66 за баррель (+0,5% и -0,2% в среду).

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent поднималась до $89,51 за баррель, на WTI - до $83,14 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Нефть дешевела последние дни на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

Снижение цен по итогам трех последних сессий было обусловлено надеждами инвесторов на то, что заключение сделки приведет к восстановлению поставок нефти из ближневосточного региона, отметил аналитик UBS Джованни Стауново. Отсутствие видимого прогресса в этом направлении в течение недели могло спровоцировать коррекцию позиции рынка, написал эксперт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг заявила, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что экономические меры в Вашингтоне сейчас считают наиболее действенными, однако не исключают "ударов в районе Ормузского пролива".

По данным иранского агентства Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,71 млрд рублей (из них 7,76 млрд рублей пришлось на акции "Озона", 6,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,24 млрд рублей на акции "Газпрома").