Рубль упал к юаню по итогам торгов в четверг

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль упал в условиях снижения предложения валюты со стороны экспортеров.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ. Четверг стал последним днем, когда экспортеры могли продавать валюту перед пятничной уплатой налогов (контракт CNY/RUB_TOM).

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,8135 руб., что на 21,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 28 августа на 1,67 рубля, до 85,9541 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,01 рубля, до 100,2998 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"Спрос на иностранную валюту высокий. Юань на протяжении торговой сессии интенсивно рос, обновляя годовые максимумы и торгуясь вблизи 12,85. Перед уплатой налогов в бюджет экспортеры могли оказать поддержку рублю, но сегодня, полагаем, что они были не активны. Дальнейшего ослабления рубля в ближайшие дни мы не ожидаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

"Рубль четвертый день подряд открылся вниз к юаню и активно дешевел всю сессии. Пара CNY/RUB достигала отметки 12,88 руб. впервые с февраля 2025 года. На этом фоне вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) превысил значение 86 руб. впервые с апреля 2025 года. Вечный фьючерс на евро (EURRUBF) ушел выше уровня 100 руб., обновив годовой максимум. Давление на курс рубля может оказывать завершение очередного налогового периода экспортеров. Вероятно, для этих целей большинство из них заранее продало иностранную валюту, так как сегодня последний день, когда это можно сделать в режиме ТОМ (на завтра), чтобы получить вырученные рубли в пятницу, на которую приходится пик фискальных платежей", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа, а также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 24 августа упали на 0,07%, с начала года - выросли на 4,68%.

Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,23% на 24 августа с 6,13% на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Дальнейшее ослабление рубля может увеличить риски сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Согласно данным Росстата, за период с 18 по 24 августа темп роста цен составил 0,01% против -0,02% н/н за предыдущий период. По оценкам экспертов банка, уровень инфляции в годовом выражении сохранился вблизи 6,1% г/г. "Очередной виток топливного кризиса продолжает способствовать разгону цен на бензин и замедлению удешевления дизельного топлива. Ослабление российской валюты также привело к удорожанию некоторых непродовольственных товаров. Отрицательная динамика рубля оказывает все большее влияние на уровень цен, и его дальнейшее ослабление может увеличить риски сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России", - отмечают эксперты в обзоре.

Нефть

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, хотя и отступили от внутридневных максимумов.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются по $88,92 за баррель, на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,49%, до $82,63 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent поднималась до $89,51 за баррель, на WTI - до $83,14 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Нефть дешевела последние дни на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг заявила, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что экономические меры в Вашингтоне сейчас считают наиболее действенными, однако не исключают "ударов в районе Ормузского пролива".

Ставки межбанковского кредитного рынка незначительно изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду уменьшилась на 11 базисных пунктов - до 13,74% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг остались на прежнем уровне - 13,91% и 14,32% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев понизилась на 1 базисный пункт - до 14,87% годовых.